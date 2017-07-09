محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ورشة لرؤساء المراكز التعليمية المشاركين في برنامج دعم الأطفال بذمار ذمار - سبأ:

عقدت بمحافظة ذمار اليوم ورشة تعريفية لرؤساء المراكز التعليمية المشاركين في برنامج دعم الأطفال والذي تنفذه وزارة التربية والتعليم في ثلاث مديريات بالمحافظة بدعم من اليونيسيف .



يهدف البرنامج الذي يشارك فيه 84 معلما إلى التهيئة النفسية للطلاب المتضررين من العدوان وإعدادهم لتعويض ما فاتهم من المنهج الدراسي جراء العدوان، ويستهدف على مدى 45 يوما ألفين و520 طالبا وطالبة في ستة مراكز تعليمية موزعة على مديريات مدينة ذمار وميفعة عنس وضوران.



وفي الورشة أكد وكيل المحافظة محمود الجبين أهمية استمرار العملية التعليمية وتجاوز الصعوبات التي يسعى من خلالها تحالف العدوان إلى تعطيل العملية التعليمية.



وشدد على ضرورة تعويض الطلاب ما فاتهم من المنهج الدراسي من خلال تنفيذ هذه البرامج التعليمية.



فيما أشاد مدير مكتب التربية بذمار احمد علي الوشلي بصمود الطلاب والمعلمين على مدى أكثر من عامين رغم استمرار العدوان واستهدافه للمنشآت التعليمية.



حضر الورشة نائبا مدير مكتب التربية بالمحافظة سعيد الغابري ومحمد حسن الهادي ومدير قطاع التدريب بالمكتب علي زيد الحوثي وعدد من القيادات التربوية في المحافظة .

سبأ [09/يوليو/2017]سبأ