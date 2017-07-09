[09/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
اطلع نائب مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة صنعاء الدكتور طلال الجبري ومسئول الصحة والتغذية بمنظمة اليونيسيف بالمحافظة الدكتور فهيم الحاج اليوم على الوضع الوبائي بمديرية الحيمة الخارجية.
واطلع الجبري والحاج على جهود المركز الصحي بمنطقة بني منصور في معالجة المرضى والمصابين بالكوليرا والإسهالات الحادة.
وأشادا بمستوى الخدمات التي يقدمها المركز بدعم وتمويل من منظمة اليونيسيف ومساندته لجهود مكتب الصحة في المديرية لتخفيف معاناة المواطنين.
من جانبه ثمن مدير مكتب الصحة بالمديرية الدكتور محمد الأشول دعم منظمة اليونيسيف لجهود مواجهة وباء الكوليرا ودعم القطاع الصحي بالمديرية بشكل عام.
رافقهما مديرا جودة الخدمات الطبية بمكتب الصحة الدكتور محمد الشامي ،والرعاية الصحية الأولية أحمد شرف الدين.
سبأ