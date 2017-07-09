محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تفقد سير إمتحانات الشهادة الأساسية بمديرية الحوك بالحديدة الحديدة - سبأ:

تفقد مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة الحديدة عمر محمد بحر اليوم سير إمتحانات الشهادة الأساسية للعام الدراسي الجاري في عدد من مدارس مديرية الحوك.



واطلع مدير مكتب التربية ومعه أمين عام محلي المديرية علي باري جرب على سير العملية الإمتحانية في مركز خولة للبنات ومركز النجاح للبنين.



وأشاد بحر بصمود الطلاب والطالبات وإنضباطهم رغم الظروف الصعبة وفي ظل إرتفاع درجة الحرارة .. حاثا الطالبات والطلاب على مزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج.



وأشدد على ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لتأديتهم الإمتحانات .. مثمنا المبادرات الإنسانية لمجموعة إخوان ثابت ممثلة برئيس مجلس الإدارة الحاج عبد الجليل ثابت في إيصال التيار الكهربائي إلى عدد من المراكز الإمتحانية بمديريات المدينة الثلاث.



رافقه خلال الزيارة نائب مدير مكتب التربية صادق عباس ومدير التربية بمديرية الحوك إبراهيم عييد .

سبأ [09/يوليو/2017]سبأ