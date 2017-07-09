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لقاء موسع لعلماء وخطباء ومرشدي محافظة إب
[09/يوليو/2017]
إب - سبأ:
أقيم بمحافظة إب اليوم لقاء موسع للعلماء والخطباء والمرشدين ومرشدات المحافظة تحت شعار " واجب العلماء والخطباء والمرشدين في القضايا الدينية والوطنية الراهنة".

وفي اللقاء أكد محافظ إب عبدالواحد صلاح حاجة المجتمع لتعزيز قيم التسامح والتراحم والتوعية بأهمية بالمخاطر التي تحاك ضد الوطن .

ودعا العلماء والخطباء إلى الإسهام في تقديم النصح والإرشاد بما يسهم في تعزيز التلاحم والإصطفاف ورفد الجبهات بالمال والرجال .. معتبرا العلماء مرجعية وقدوة للمجتمع .

فيما أشار وكيل المحافظة عبدالواحد المروعي إلى ضرورة اضطلاع العلماء بدورهم فيما يتعرض له الوطن من عدوان وحصار جائر .

وإستنكر إستمرار صمت العربي والدولي تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان وحصار منذ أكثر من عامين.

من جانبه دعا وكيل المحافظة صادق حمزة العلماء والخطباء إلى الإسهام في توعية المجتمع بعدم الإنجرار وراء كل من يسعى لشق الصف .. مشيدا بدور العلماء في ما تنعم محافظة إب من أمن وإستقرار وسلام .

بدوره تحدث مفتي إب صاحب الفضيلة عبده عبدالله الحميدي عن نهج الداعية والخطيب في الدعوة إلى الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف والعصبية.

ودعا أبناء المحافظة إلى التصدي لكل من يحاول زعزعة أمن وإستقرار المحافظة .. منوها بما تنعم به محافظة إب من أمن وإستقرار بفضل وعي أبناءها وتعاون الجميع.

وشدد على أهمية استشعار المسؤولية الوطنية إزاء ما يتعرض له البلد من عدوان وحصار.

بدوره أكد خطيب وأمام جامع الرحمن بإب الشيخ محمد المهدي ضرورة الحفاظ على وحدة النسيج الإجتماعي والأمن والإستقرار .. موضحا خطورة مؤامرات الأعداء التي تستهدف الأمة وأمنها واستقرارها.

وتطرق الشيخ محمد طاهر أنعم إلى دور الدعاة والخطباء في إفشال مؤامرات العدوان التي تستهدف اليمن .

وكان مدير مكتب الاوقاف والإرشاد عبداللطيف المعلمي بالمحافظة أشاد بدور العلماء والخطباء والمرشدين في إرساء قيم التسامح والسلام في المحافظة .. حاثا العلماء والخطباء على الإسهام في تعزيز وحدة الصف وحل قضايا المجتمع .

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