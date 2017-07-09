رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل روني مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي يعلن عودته إلى صفوف ناديه السابق إيفرتون مانشستر- سبأ:

أعلن مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي واين روني اليوم الأحد، عن عودته إلى صفوفه ناديه السابق إيفرتون لمدة عامين، في صفقة انتقال حر بعد 13 عاما قضاها مع الشياطين الحمر.



وقال روني في بيان له: "منذ فترة وأنا أقول إن إيفرتون هو الفريق الوحيد الذي يمكن أن ألعب معه في الدوري الإنجليزي غير مانشستر يونايتد، وبالتالي فأنا سعيد بتحقيق هذه الخطوة".



من جهته أكد النادي عودة روني، في بيان اعتبر فيه مدربه الهولندي روناد كومان أن "واين أظهر لي الطموح الذي نحتاجه وعقلية الفوز.. إنه يعرف كيفية الفوز بالألقاب وأنا فعلا سعيد بقراره العودة إلى بيته".



وأضاف النادي في بيانه قائلاً إن روني "يعشق إيفرتون وكان يتطلع إلى العودة.. عمره 31 عاما فقط وليس لدي أي شك في مؤهلاته ... تواجده هنا أمر رائع".

سبأ [09/يوليو/2017]سبأ