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آخر تحديث: الأحد، 09 - يوليو - 2017 الساعة 06:46:50م
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وكيل وزارة الداخلية يوجه بوضع آلية مزمنة لمعالجة أوضاع السجون والإصلاحيات
[09/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
وجه وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات اللواء عبدالعزيز محمود محفوظ بوضع آلية مزمنة يتم تنفيذها على مراحل لمعالجة أوضاع السجون والإصلاحيات المركزية.

واستمع اللواء محفوظ خلال إجتماع اليوم بقيادة مصلحة السجون بحضور القائم بأعمال رئيس المصلحة العميد ناصر اليزيدي والوكيل المساعد العميد عبدالسلام الضالعي ومدراء العموم إلى شرح من المختصين عن وضع الإصلاحيات والصعوبات التي تواجه المصلحة والإصلاحيات وأهمها نقص الموازنة المالية المخصصة للسجون وكذا نقص الأدوية والغذاء جراء الظروف التي تمر بها البلاد بسبب العدوان والحصار.

وأشار وكيل وزارة الداخلية إلى أن لدى الوزارة توجهات بمعالجة القضايا التي تعيق عمل المصلحة والإصلاحيات وتقديم المعالجات السريعة .. لافتا إلى أهمية التواصل مع ذات العلاقة لتقديم الدعم وتوفير الإحتياجات التي تسهم في النهوض بوضع المصلحة والإصلاحيات.

إلى ذلك تفقد وكيل قطاع الخدمات والقائم بأعمال رئيس المصلحة، إصلاحية صنعاء المركزية، واستمع من مدير عام الإصلاحية العميد عبدالفتاح الديلمي إلى شرح عن الصعوبات التي تواجهها الإصلاحية والإحتياجات الواجب توفيرها.

واطلع اللواء محفوظ على مرافق وأقسام الإصلاحية .. مثمنا جهود إدارة الإصلاحية لتحسين ظروف إيواء النزلاء.

سبأ
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