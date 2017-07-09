محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمين محلي العاصمة يتفقد أعمال النظافة وإزالة العشوائيات بحي شميلة صنعاء - سبأ:

اطلع أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين محمد جمعان اليوم على سير أعمال النظافة ورفع العشوائيات والمخالفات من حي وسوق شميلة في مديرية السبعين.



واستمع جمعان ووكيل الأمانة المساعد لقطاع الوحدات الإدارية عبدالله محرم من مدير المديرية محمد ناجي إلى شرح عن ما تم إنجازه من أعمال النظافة وإزالة العشوائيات من الشوارع الرئيسية والصعوبات التي تواجه سير العمل.



وشدد جمعان على ضرورة إزالة كل المخالفات والعشوائيات والبسطات والباعة المتجولين من الشوارع الرئيسية بشكل نهائي لما تسببه من ازدحامات مرورية وإعاقة لأعمال النظافة.



وأشاد بجهود قيادة مديرية السبعين وكل العاملين في الميدان من أجل الحفاظ على النظافة والمظهر الجمالي والحضاري للعاصمة صنعاء .. مؤكدا أن قيادة الأمانة لن تسمح باستمرار العشوائية والفوضى في شوارع مديريات الأمانة العشر.



ولفت إلى أن الجهود مستمرة لتنظيم الأسواق وحركة المرور وإلزام الباعة المتجولين والبساطين بعدم استخدام أرصفة الشوارع الرئيسية لما يسببون من ازدحامات وانتشار للمخلفات وتشويه للمنظر العام.

سبأ [09/يوليو/2017]سبأ