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آخر تحديث: الأحد، 09 - يوليو - 2017 الساعة 06:46:50م
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  عربي ودولي
اكتشاف منطقة عسكرية يعود تاريخها الى ما قبل 3000 عام وسط الصين
[09/يوليو/2017]
بكين- سبأ:
تم اكتشاف إجمالي 224 مقبرة يعتقد أن تاريخها يعود إلى اكثر من ثلاثة آلاف عام فى مقاطعة خنان وسط الصين.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن المقابر التي يعتقد علماء الآثار أن تاريخها يعود إلى عهد أسرة تشو الغربية (1046-771 قبل الميلاد) تقع عبر نهر من موقع دفن ملكي في محافظة كيشيان.

كما قام علماء الآثار بحفر 5 حفرات تحتوي على بقايا خيول وأطلال منزل، حيث كشفوا عما يقرب من 400 قطعة من بينها الفخار والأسلحة البرونزية والعربات والقذائف واليشم واللكو.

وقال رئيس الفريق من معهد بحوث الاثار الثقافية بمقاطعة خنان هان تشاو هوى: إن معظم المقابر كانت صغيرة الحجم ومخططة بعناية، الأمر الذى أظهر أنهم ينتمون إلى الناس العاديين.

وهناك أيضا عدد قليل من المقابر الكبيرة التي تضم الخيول والعربات، مما يشير إلى أنهم ينتمون إلى الأرستقراطيين، كما قال هان.

وأضاف إن المنطقة تبدو عسكرية حيث أن نحو ربع المقابر احتوت على دروع وخناجر مكسورة.

وأشار هان إلى أن معظم قطع الفخار كانت عبارة عن غلايات وجرار مدفونة على الطريقة النموذجية للناس خلال عصر أسرة تشو وفى أواخر شانغ (1600-1046 قبل الميلاد) وفي فترة مبكرة من عهد أسرة تشو الغربية.

سبأ
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