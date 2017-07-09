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القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى يلتقي القائم بأعمال سفارة إيران بصنعاء
[09/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
التقى الأخ محمد حسين العيدروس القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى اليوم القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصنعاء محمد فراهت.

وفي اللقاء أشاد القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى بالعلاقات الثنائية بين البلدين بما فيها علاقات التعاون البرلماني بين مجلس الشورى ومجلس الشورى الإسلامي الإيراني.

ودعا إلى التحرك السياسي مع الأشقاء والأصدقاء في سبيل إيقاف العدوان ورفع الحصار الجائر البري والبحري والجوي المفروض على اليمن وإحلال السلام والأمن في المنطقة.

وأشاد العيدروس بمواقف إيران وروسيا والصين وجهودها الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن .. مؤكدا أن الحل الوحيد للأزمة اليمنية هو حل سياسي وتفاوضي مباشر.

ولفت إلى الآثار الكارثية على الإقتصاد اليمني بسبب قرار نقل البنك المركزي إلى عدن، ما أدى إلى تعثر صرف مرتبات الموظفين والمتقاعدين في جميع المحافظات .. لافتا إلى المعاناة اليومية للمواطن اليمني وإنتشار الفقر والمرض جراء إستمرار العدوان على البلاد.

وقال " إن العدوان تسبب في إنتشار الأوبئة ولأول مرة كوباء الكوليرا والذي حصد حتى اليوم ألف و713 حالة بالإضافة إلى عدد 302 ألف و488 حالات إشتباه بالإصابة في 21 محافظة .. مندداً بقصف التحالف لمصادر المياه والآبار بصورة متعمدة ما أدى إلى تفاقم الوباء وعلى مرأى ومسمع من المجتمع الدولي الذي تنصل عن مسئوليته الإنسانية.

وتطرق القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى إلى تفاقم مشكلة الإرهاب في عدد من المحافظات بسبب إستمرار العدوان على اليمن والذي سينجم عنه تضرر كافة دول الإقليم بصورة خاصة كما سيكون هناك انعكاسات سلبية أيضاً على الأمن الدولي.

فيما أشار القائم بأعمال السفارة الإيرانية بصنعاء إلى عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين اليمني والإيراني .. مؤكدا دعم بلاده للجهود الرامية لرفع معاناة الشعب اليمني وتحقيق السلام.

ولفت إلى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية لتشمل مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين.

حضر اللقاء أعضاء مجلس الشورى الدكتور أحمد مكي ويحيى الحباري ومنى باشراحيل ويحيى الكحلاني والقائم بأعمال الأمين العام عزالدين عبدالسلام العنسي ومدير مكتب رئيس المجلس رامز علي عبدالحق.

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