محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل العدوان - أرشيف الثروة السمكية تدعو الأمم المتحدة والمنظمات لحماية قطاع الصيد صنعاء - سبأ:

ناشدت وزارة الثروة السمكية الامم المتحدة والمنظمات المحلية والدولية لحماية ودعم قطاع الصيد التقليدي ليتجاوز الصعوبات التي سببها الحصار المفروض على اليمن.



ودعت الوزارة في بيان صادر عنها تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى حماية الصيادين اليمنيين في ظل تصعيد تحالف العدوان السعودي الأمريكي في استهداف قطاع الصيد التقليدي بكل مقوماته ووسائله وبنيته التحتية.



وأشار البيان إلى أن العدوان ألحق أضرارا مباشرة على قطاع الصيد الذي يمثل المصدر المعيشي لأكثر من مليونين و500 ألف نسمة.



ولفت إلى المعاناة التي يعيشها سكان المناطق الساحلية التي تعد من أكثر المناطق اليمنية فقرا في ظل تفشي وباء الكوليرا وتجاهل العالم لمعاناتهم .. مؤكدا ضرورة اضطلاع المنظمات الانسانية المحلية والدولية بمسؤولياتها في إنقاذ آلاف الأسر من المخاطر التي تتهدد حياتها.

سبأ [09/يوليو/2017]سبأ