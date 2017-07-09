رئيس المجلس السياسي الأعلى يستقبل النائب العام [09/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :



استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم النائب العام عبد العزيز البغدادي.



جرى خلال اللقاء مناقشة تقييم أعمال النيابات العامة خلال الفترة السابقة ومستوى الأداء وما سيتخذ من تدابير لزيادة كفاءة وأداء أعمالها وتخفيف الأعباء على المواطنين وتسريع إحالة القضايا إلى المحاكم وتعجيل تنفيذ الأحكام ومتابعاتها.



كما ناقش اللقاء عددا من القضايا والمشكلات والمتعلقة بعمل النيابات العامة ومكتب النائب العام والإجراءات الكفيلة بمعالجتها وحلها.

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