عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس الوزراء الأسترالي يدشن اليوم العمل في بناء غواصات بحرية كانبرا- سبأ:

يدشن رئيس الوزراء الاسترالى مالكولم ترنبول اليوم الأحد، العمل فى أسطول جديد من الغواصات سيشكل محور الاستراتيجية الدفاعية لبلاده لعشرات السنوات عندما يزور حوضًا فرنسيًا لبناء السفن.



ووفقاً لما تناقلته وسائل الإعلام فقد اختارت أستراليا شركة (دي.سي.إن.إس) الفرنسية للتعاقدات البحرية فى أبريل من العام الماضي لبناء أسطولها المؤلف من 12 غواصة مفضلة عرضها على عروض أخرى من اليابان وألمانيا ولتوقع واحدًا من أكثر العقود الدفاعية المربحة فى العالم.



وفي بيان صحفى مشترك مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بباريس قال ترنبول: إنه سيفتتح مكتب المشروع فى حوض تشيربيرج لبناء السفن التابع لشركة دي.سي.إن.إس الفرنسية.



وأوضح للصحفيين فى قصر الإليزيه أن هذا أكبر وأكثر المشروعات العسكرية طموحًا في تاريخ أستراليا فيما قال ماكرون بحسب صحيفة (سيدنى مورننج هيرالد) إن فرنسا "ستفعل كل ما هو ضرورى للوفاء بالتزامات العقد".



ويمثل أسطول أستراليا الجديد من الغواصات محور استراتيجيتها الدفاعية التى كشفت النقاب عنها فى فبراير 2016 والتي دعت إلى زيادة الإنفاق الدفاعى نحو 30 مليار دولار استرالي على مدى السنوات العشر المقبلة لحماية المصالح الاستراتيجية والتجارية فى منطقة آسيا والمحيط الهادي.

سبأ [09/يوليو/2017]سبأ