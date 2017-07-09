محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير التربية ومحافظ عمران يدشنا امتحانات الشهادة الأساسية بعمران عمران - سبأ:

دشن وزير التربية والتعليم يحيى بدر الدين الحوثي ومحافظ عمران الدكتور فيصل جعمان اليوم امتحانات الشهادة الأساسية بالمحافظة، التي يتقدم لها 16 ألف و299 طالبا وطالبة موزعين على 199 مركزا امتحانيا.



حيث أطلع وزير التربية ومحافظ المحافظة على سير العملية الإمتحانية بمجمع النور التربوي ومجمع الصعر بمدينة عمران.



واستمعا من قيادة مكتب التربية والمعلمين إلى إيضاح حول أهم الصعوبات التي يواجهونها والسبل الكفيلة بمعالجتها.



وأشاد وزير التربية والتعليم بمستوى انضباط الكوادر التربية والطلاب في المراكز الإمتحانية رغم الظروف الصعبة التي يواجهونها جراء استمرار العدوان والحصار وما خلفه من أثار وخاصة على المعلمين.



وأشار إلى أن الوزارة عملت بكل إمكانياتها المتاحة لإنجاح العملية التعليمية في جميع محافظات الجمهورية .. مؤكدا أنه تم مراعاة الأوضاع التي يمر بها الطلاب عند وضع الأسئلة.



وحث الطلاب على بذل المزيد من الجهود والمثابرة لتحقيق أفضل النتائج.. معتبرا اصرار المعلمين والطلاب على انجاح العملية والتعليمية وصولا إلى الامتحانات رسالة قوية للمرجفين وقوى العدوان أن الشعب اليمني مستمر في ميادين العمل لبناء الوطن والدفاع عنه.



وثمن وزير التربية والتعليم جهود قيادة المحافظة والسلطة المحلية ومكتب التربية في إنجاح العملية التعليمية وصولا إلى الامتحانات.



رافق وزير التربية، أمين محلي المحافظة صالح المخلوس ومدير عام المناهج بوزارة التربية ومدير مكتب التربية وعدد من المختصين بوزارة التربية.

سبأ [09/يوليو/2017]سبأ