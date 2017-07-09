ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 09 - يوليو - 2017 الساعة 05:50:38م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي محافظ لحج وقيادات السلطة المحلية والأمنية
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم محافظ لحج أحمد حمود جريب ووكيل المحافظة وعدد من قيادات السلطة المحلية والأمنية في المحافظة .
رئيس الوزراء العراقي يصل الموصل ويهنئ الجيش بالنصر الكبير على (داعش)
وصل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الاحد إلى مدينة الموصل لتهنئة قوات الجيش والامن بالنصر الكبير على تنظيم (داعش)، فيما يتوقع أن يلقي (خطاب النصر) في وقت لاحق اليوم.
العراق يعلن عن بدء حفر أول بئر في حقل نفطي قرب الحدود الإيرانية
أعلنت وزارة النفط العراقية اليوم الأحد عن بدء حفر أول بئر في حقل الحويزة النفطي قرب الحدود الإيرانية، وسط تقديرات باحتواء البئر على احتياطيات بمليار برميل.
وزارة الشباب تعلن بدء صرف مخصصات القسط الأول لكافة أندية الجمهورية
أعلنت وزارة الشباب والرياضة صرف مخصصات القسط الأول لجميع أندية الجمهورية في كافة المحافظات للعام الجاري بما في ذلك المحافظات الجنوبية.
آخر الأخبار:
بدء تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا في سبتمبر القادم
تدشين وثيقة اليسر الإجتماعية لمساعدة الشباب على الزواج بذمار
بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا
رئيس الوزراء الأسترالي يدشن اليوم العمل في بناء غواصات بحرية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
تدشين فعاليات مهرجان ليفربول الـ 16 للفنون والثقافة العربية
[09/يوليو/2017]
ليفربول – سبأ :
تواصلت في بريطانيا اليوم فعاليات مهرجان ليفربول الـ 16 للفنون والثقافة العربية بمشاركة عدد من المراكز الثقافية العربية والجمعيات والمنظمات المهتمة بالجوانب الثقافية والابداعية العربية في بريطانيا.

وذكر رئيس فريق المهرجان الدكتور طاهر قاسم في كلمة له أن المهرجان والذي ينظم خلال الفترة من 8 حتى 16 يوليو الجاري تحت شعار (المسافة بيننا) والتي أستوحيت من كلمات أغنية للفنان الشهير جورج هاريسون ويتحدث فيها عن أهمية التغلب على القوى التي تمنع العالم من أن يتوحد .

واضاف ان برنامج المهرجان صمم بإدراك الحاجة للنظر في الحدود التي تضع مسافات بين الشعوب و الثقافات.

واوضح قاسم ان المهرجان تتنوع فعالياته بين الموسيقية الراقصة والفنون المرئية والوجبات الشهية التي تعكس الثقافات المختلفة وأهمية جمع الناس والثقافات المختلفة مع بعضها .

وتنظم فعاليات المهرجان والذي بدأ امس بمسيرة للأطفال واولياء الامور ومنظمي المهرجان بمرافقة قرع الطبول من المدرسة العربية في مدينة ليفربول الى مقر تدشين المهرجان في ميدان تايبر وسط المدينة الواقعة على الساحل الغربي لانجلترا بمشاركة فرق من عدد من الدول العربية.

وشملت فعاليات حفل تدشين المهرجان احتفال بمناسبة عيد الفطر تضمن تقديم رقصات وأغاني يمنية وعربية اضافة الى تقديم منتجات عربية تتضمن المأكولات العربية والعطور والبخور والمطرزات الفلسطينية.

وستتضمن فعاليات المهرجان اقامة معرض تشكيلي للفنانة العراقية وفاء بلال يتناول الخسائر الثقافية خلال غزو العراق 2003م واضرام النار في مقتنيات ومحتويات مكتبة كلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد.

وسيتشارك الفنان الفلسطيني علي سعيد عاشور و الفنانة العالمية راتشيل جادسدن في رسم جدارية ينفوذونها أمام الجمهور في الهواء الطلق.

كما ستقدم خلال ايام لمهرجان عروض سينمائية تتضمن الفيلم التونسي (كلما أفتح عيوني) الحائز على جائزتين في مهرجان فينيس السينمائي ،والفلم المصري (اشتباك) الحائز على جائزة أفضل مخرج في جوائز المدن العربية بمهرجان كان السينمائي 2017م والفلم اللبناني (هاجس والدي الصغير) والعمل المسرحي (ها أنا ذا) والذي يتناول قصة مقاوم فلسطيني تحول الى فنان ولاجئ وغيرها من الاعمال الفنية السينمائية والمسرحية .

كما سيتم خلال المهرجان عرض عدد من الافلام المختارة من مهرجان البي بي سي عربي للعام 2017م ونقاش لكتاب قصص من سبع دول يتناول قصص لعدد ممن تضرروا من قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب بحضر السفر على مواطني ثمان دول في الشرق الاوسط الى الولايات المتحدة .

وسيكون اختتام المهرجان في البالم هاوس بحديقة السوفتن بارك بتقديم عدد من الاغاني العربية وعروض الرقص التقليدي والحديث وعروض فنية متنوعة .

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا
رئيس الوزراء الأسترالي يدشن اليوم العمل في بناء غواصات بحرية
تجدد المواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في مدينة هامبورغ بألمانيا
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في اليابان إلى 18 قتيلًا
اليونسكو توافق على إدراج مدينة (يزد) التاريخية الإيرانية في قائمة التراث العالمي
مصرع 5 قياديين من عناصر داعش في غارة جوية شمال أفغانستان
رئيس الوزراء العراقي يصل الموصل ويهنئ الجيش بالنصر الكبير على (داعش)
السلطات الفنزويلية تفرج عن اهم رمز للمعارضة وتفرض عليه الاقامة الجبرية
كوريا الشمالية: مناورات القاذفات الاميركية تدفع النزاع الى "حافة" حرب نووية
الجيش العراقي: نصر وشيك على "داعش" في الموصل
العدوان السعودي على اليمن
اللجنة الوزارية تناقش قضايا تفعيل دور المنظمات التنموية والإغاثية
[09/يوليو/2017]
رئيس المجلس السياسي الأعلى يعزي في وفاة المهندس خالد زيد مطهر
[09/يوليو/2017]
طيران العدوان وبوارجه تستهدف عدة محافظات خلال الساعات الماضية
[09/يوليو/2017]
طيران العدوان يستهدف مديرية صرواح بثلاث غارات
[09/يوليو/2017]
العدو السعودي يواصل قصف صعدة بالصواريخ والمدفعية
[08/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by