عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين فعاليات مهرجان ليفربول الـ 16 للفنون والثقافة العربية ليفربول – سبأ :

تواصلت في بريطانيا اليوم فعاليات مهرجان ليفربول الـ 16 للفنون والثقافة العربية بمشاركة عدد من المراكز الثقافية العربية والجمعيات والمنظمات المهتمة بالجوانب الثقافية والابداعية العربية في بريطانيا.



وذكر رئيس فريق المهرجان الدكتور طاهر قاسم في كلمة له أن المهرجان والذي ينظم خلال الفترة من 8 حتى 16 يوليو الجاري تحت شعار (المسافة بيننا) والتي أستوحيت من كلمات أغنية للفنان الشهير جورج هاريسون ويتحدث فيها عن أهمية التغلب على القوى التي تمنع العالم من أن يتوحد .



واضاف ان برنامج المهرجان صمم بإدراك الحاجة للنظر في الحدود التي تضع مسافات بين الشعوب و الثقافات.



واوضح قاسم ان المهرجان تتنوع فعالياته بين الموسيقية الراقصة والفنون المرئية والوجبات الشهية التي تعكس الثقافات المختلفة وأهمية جمع الناس والثقافات المختلفة مع بعضها .



وتنظم فعاليات المهرجان والذي بدأ امس بمسيرة للأطفال واولياء الامور ومنظمي المهرجان بمرافقة قرع الطبول من المدرسة العربية في مدينة ليفربول الى مقر تدشين المهرجان في ميدان تايبر وسط المدينة الواقعة على الساحل الغربي لانجلترا بمشاركة فرق من عدد من الدول العربية.



وشملت فعاليات حفل تدشين المهرجان احتفال بمناسبة عيد الفطر تضمن تقديم رقصات وأغاني يمنية وعربية اضافة الى تقديم منتجات عربية تتضمن المأكولات العربية والعطور والبخور والمطرزات الفلسطينية.



وستتضمن فعاليات المهرجان اقامة معرض تشكيلي للفنانة العراقية وفاء بلال يتناول الخسائر الثقافية خلال غزو العراق 2003م واضرام النار في مقتنيات ومحتويات مكتبة كلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد.



وسيتشارك الفنان الفلسطيني علي سعيد عاشور و الفنانة العالمية راتشيل جادسدن في رسم جدارية ينفوذونها أمام الجمهور في الهواء الطلق.



كما ستقدم خلال ايام لمهرجان عروض سينمائية تتضمن الفيلم التونسي (كلما أفتح عيوني) الحائز على جائزتين في مهرجان فينيس السينمائي ،والفلم المصري (اشتباك) الحائز على جائزة أفضل مخرج في جوائز المدن العربية بمهرجان كان السينمائي 2017م والفلم اللبناني (هاجس والدي الصغير) والعمل المسرحي (ها أنا ذا) والذي يتناول قصة مقاوم فلسطيني تحول الى فنان ولاجئ وغيرها من الاعمال الفنية السينمائية والمسرحية .



كما سيتم خلال المهرجان عرض عدد من الافلام المختارة من مهرجان البي بي سي عربي للعام 2017م ونقاش لكتاب قصص من سبع دول يتناول قصص لعدد ممن تضرروا من قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب بحضر السفر على مواطني ثمان دول في الشرق الاوسط الى الولايات المتحدة .



وسيكون اختتام المهرجان في البالم هاوس بحديقة السوفتن بارك بتقديم عدد من الاغاني العربية وعروض الرقص التقليدي والحديث وعروض فنية متنوعة .

سبأ [09/يوليو/2017]سبأ