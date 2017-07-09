محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل يوم ترفيهي لأسر الشهداء والجرحى بحديقة السبعين صنعاء - سبأ:

نظم المجلس المحلي بمديرية السبعين بأمانة العاصمة اليوم بالتعاون مع مبادرة الوفاء بالوفاء لرعاية أسر وأبناء الشهداء يوما ترفيهيا مفتوحا لأبناء وأسر الشهداء والجرحى بحديقة السبعين تحت شعار "واذكري في فرحتي كل شهيد".



وأكد أمين عام المجلس المحلي لأمانة العاصمة أمين جمعان على ضرورة الاهتمام بأسر وأبناء الشهداء والجرحى عرفانا بتضحيات الشهداء والجرحى في سبيل الدفاع عن الوطن وعزة وكرامة الشعب اليمني.



وأشار جمعان إلى أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات الترفيهية لأبناء وأسر الشهداء والجرحى ..مؤكدا حرص السلطة المحلية بالأمانة على توفير الاهتمام والرعاية لكل أسر وأبناء الشهداء والجرحى تقديرا لأدوارهم البطولية في مواجهة العدوان السعودي ومرتزقته.



من جانبه أوضح وكيل أول أمانة العاصمة محمد رزق الصرمي أن الاهتمام بأسر وأبناء الشهداء والجرحى واجب وطني ، لافتا إلى ضرورة توفير الرعاية الكاملة لتلك الاسر في مختلف الظروف.



بدوره أوضح مالك مدينة الالعاب بحديقة السبعين عبدالله المغشي أن المدينة تقيم مثل هذه الفعاليات للعام الثالث على التوالي للترفيه عن أسر وابناء الشهداء والجرحى ..لافتاً إلى أن إدارة الحديقة خصصت يومين ترفيهيين مجانيين لأبناء وأسر الشهداء خلال هذا العام.



حضر الفعالية مدير عام مديرية السبعين محمد ناجي وامين عام المجلس المحلي بالمديرية محمد الصادق وعدد من المسؤولين.

سبأ [09/يوليو/2017]سبأ