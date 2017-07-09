محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين إمتحانات الشهادة الأساسية بمحافظة المحويت المحويت - سبأ:

دشن وكيل أول محافظة المحويت الدكتور عبدالله الحمزي ووكيل المحافظة عبدالسلام الذماري اليوم إمتحانات الشهادة الأساسية العامة بالمحافظة والتي يتقدم لها ثمانية آلاف و 221 طالبا وطالبة .



واستمع الوكيلان الحمزي والذماري من مدير مكتب التربية بالمحافظة محمد نسر الآنسي إلى إيضاح عن سير إمتحانات طلاب وطالبات الشهادة الأساسية الموزعين في 98 مركزا إمتحانيا في مختلف مديريات المحافظة.



وأكد الوكيل الحمزي أهمية تضافر جهود الجميع لإنجاح الإمتحانات .. مشددا على ضرورة تهيئة الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات بما يمكنهم من أداء الإمتحانات بكل يسر وسهولة.

سبأ [09/يوليو/2017]سبأ