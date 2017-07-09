محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اللجنة الوزارية تناقش قضايا تفعيل دور المنظمات التنموية والإغاثية صنعاء - سبأ:

عقدت اللجنة الوزارية لتسهيل وتسيير عمل المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية العربية والأجنبية إجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء لشئون الأمن والدفاع، رئيس اللجنة اللواء الركن جلال علي الرويشان.



ناقش الإجتماع القضايا المرتبطة بتفعيل دور المنظمات العاملة في اليمن بالمجالين التنموي والإغاثي، بالإضافة إلى أوضاع المناطق التي تشهد نزوح جراء العدوان الغاشم الذي يتعرض له الوطن.



واستعرض الإجتماع الخطط والبرامج المرتبطة بعمليات إستقبال وإيواء النازحين وتوفير متطلباتهم الإغاثية والإنسانية، وكذا سبل تنسيق جهود إدارة الملف الإنساني في اليمن من خلال إطار وطني يضم مختلف الجهات الرسمية ذات الصلة.



كما جرى مناقشة آليات التعامل مع المنظمات العربية والأجنبية العاملة في اليمن وكيفية تطوير هذه الآليات بما يحقق الأهداف المرجوة.



وخلص الإجتماع إلى مجموعة من القرارات والتوصيات الهادفة تسهيل آليات التواصل بين الجهات الحكومية والمنظمات العاملة في اليمن.

سبأ [09/يوليو/2017]سبأ