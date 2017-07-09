[09/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
تفقد وكيل أول محافظة صنعاء حميد عاصم ووكيل القطاع الشمالي الشرقي علي الغشمي اليوم، سير إمتحانات الشهادة الأساسية بمديريتي بني حشيش وهمدان.
واطلع الوكيل عاصم ومعه نائب مدير مكتب التربية بالمحافظة نبيل البراشي ونائب مدير التوجيه بوزارة التربية إسماعيل الغياثي، مستوى العملية الإمتحانية بمركزي الإمام زيد بن علي والفتح بسعوان مديرية بني حشيش .
وأكد الوكيلان أهمية تضافر الجهود في سبيل إنجاح العملية الإمتحانية رغم الصعوبات التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان.
وحثا الطلاب والطالبات على الإجتهاد للحصول على أعلى درجات التفوق .
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