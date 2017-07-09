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آخر تحديث: الأحد، 09 - يوليو - 2017 الساعة 05:50:38م
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تجدد المواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في مدينة هامبورغ بألمانيا
[09/يوليو/2017]
هامبورغ - سبأ:
تجددت المواجهات اليوم بين الشرطة ومتظاهرين في مدينة هامبورغ بألمانيا بعد انتهاء قمة مجموعة العشرين.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان المتظاهرين احتشدوا في حي شانزن في مدينة هامبورغ حيث كانت مواجهات عدة قد دارت منذ الخميس الماضي.

ونقلت الوكالة عن الشرطة الألمانية قولها على تويتران المتظاهرين “حملوا زجاجات وهاجموا مركبات وأضرموا فيها النيران” وانها قامت “بتفريقهم بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ونفذت اعتقالات جديدة”.. متحدثة عن “إصابات” في صفوف عناصرها.

واستنادا إلى آخر حصيلة أوردتها الشرطة أمس فإن “213 شرطيا أصيبوا منذ الخميس الماضي” بينما تم اعتقال 143 شخصا.

وكانت قمة مجموعة العشرين بدأت أعمالها في الـ7 من الشهر الجاري في مدينة هامبورغ بمشاركة رؤساء الدول المنضوية فى المجموعة أو ممثلين عنهم وتسعة بلدان كضيوف ومنظمة الأمم المتحدة ومنظمات دولية واختتمت أعمالها أمس الاحد.

سبأ
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