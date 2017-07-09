عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في اليابان إلى 18 قتيلًا طوكيو- سبأ:

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت جنوب اليابان قبل ثلاثة أيام إلى 18 قتيلًا وفقدان نحو 27 شخصًا آخرين.



وبحسب وسائل الإعلام اليابانية فقد أدى فيضان عدد من الأنهار على إثر أمطار غزيرة غير مسبوقة إلى تدمير طرق ومنازل ومدارس في جزء كبير من كيوشو الواقعة في الجنوب وإحدى الجزر الأربع التي يتألف منها الأرخبيل الياباني.



وقال الناطق باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا في مؤتمر صحفي "نبذل أقصى الجهود لإنقاذ الناس المفقودين والعالقين".



وأكد أن نحو 12 ألف رجل انقاذ ما زالوا يعملون لمحاولة العثور على ناجين.



وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم من أمطار غزيرة جديدة وسيول وحلية في جزيرة ميوشو بما في ذلك في فوكووكا واويتا.

سبأ [09/يوليو/2017]سبأ