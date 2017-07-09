رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزارة الشباب تعلن بدء صرف مخصصات القسط الأول لكافة أندية الجمهورية صنعاء - سبأ:

أعلنت وزارة الشباب والرياضة صرف مخصصات القسط الأول لجميع أندية الجمهورية في كافة المحافظات للعام الجاري بما في ذلك المحافظات الجنوبية.



وأوضح القائم بأعمال وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الرياضة عبدالرحمن الحسني في مؤتمر صحفي عُقد اليوم بصنعاء أن الوزارة بدأت صرف أكثر من 107 ملايين ريال لـ320 نادياً هي أندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة وأبطال المحافظات في كافة أنحاء الجمهورية رغم الظروف العصيبة التي تمر بها الوطن جراء العدوان الغاشم.



ولفت إلى أن الوزارة صرفت خلال الشهرين الماضيين 300 مليون ريال توزعت بين 121 مليون و191 ألف ريال لنشاط الإتحاد العام لكرة القدم مع تكريم ومرتبات المدربين بالاتحاد، و107 ملايين و445 ألف ريال مخصصات أندية الجمهورية.



وأشار الحسني إلى أن المبلغ يشمل أيضاً صرف 20 مليون و208 آلاف ريال دعم إيجارات مقرات الإتحادات الرياضية ومراكزها وصالاتها التدريبية، وثمانية ملايين و712 ألف ريال دعم تشغيل الإتحادات العامة وذلك للقسط الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى 41 مليون و824 ألف ريال دعم نشاط اللجنة الأولمبية اليمنية وبعض الاتحادات.



وأكد أن الوزارة تتعامل بحس وطني تجاه كافة أندية الجمهورية وستظل تعمل بروح وطنية بمنأى عن الصراعات السياسية والمناطقية .. مشدداً على ضرورة أن يكون الصوت الوطني للأندية والهيئات الرياضية والشبابية هو الأقوى ليسود السلام بين اليمنيين.



ودعا القائم بأعمال وكيل قطاع الرياضة كافة الأندية إلى التواصل مع صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة لإستلام شيكات مخصصاتها المالية وذلك بعد أن تم إنجاز كافة الأعمال المتعلقة بذلك .. مبيناً أن صرف المخصصات يشمل أندية الدرجة الثالثة لأول مرة منذ عام 2014م.



ولفت إلى ما تعانيه الرياضة اليمنية من تدمير لمنشآتها وانخفاض مشاركاتها الخارجية بسبب العدوان الغاشم وحصاره الجائر .. مبينا أن العدوان دمر واستهدف أكثر من 90 منشأة رياضية في مختلف المحافظات ما أثر سلبا على النشاط الرياضي والشبابي.



وقال " إن الوزارة بدأت بإعادة الثقة في قطاع الرياضة الذي يعمل بروح الفريق الواحد وذلك بهدف تفعيل المؤسسات الرياضية المتمثلة بالاتحادات والأندية، وتفعيل النشاط الرياضي وذلك لن يتم إلا بصرف مخصصاتها المالية".



وأكد الحسني حرص الوزارة على تحريك المياه الراكدة ولو بالحد الأدنى وتفعيل عمل الأندية بإعتبارها أساس الأنشطة الرياضية والرافد الرئيسي للمنتخبات الوطنية التي تمثل اليمن في المحافل الخارجية .. مثمناً تعاون وزير الشباب والرياضة حسن زيد مع أعمال القطاع وصرف القسط الأول من مخصصات الأندية للعام الجاري.



وفي المؤتمر الصحفي الذي حضره وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع المشاريع رمزي الأغبري، والوكيل لقطاع التخطيط عبدالسلام عاطف، والقائم بأعمال الوكيل المساعد لقطاع الرياضة كمال الشريف، والقائم بأعمال الوكيل المساعد لقطاع الإعلام نبيلة الدرة، استعرض مدير عام النشاط الرياضي في الوزارة طه تاج الدين، مبالغ القسط الأول للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية كدعم للنفقات التشغيلية وإيجارات مقراتها وصالاتها ومراكزها التدريبية وأنشطة بعضها.



من جهته إستعرض مدير عام المعلومات بصندوق رعاية النشء والشباب والرياضة طاهر الصنوي، حجم ما يتم صرفه للأندية من مخصصات مالية وتوزيعها في كل محافظات الجمهورية.



وأشار إلى أن القسط الأول يشمل صرف مخصصات 320 نادياً في كافة المحافظات وفقاً لتصنيف درجاتها حيث تشمل الدرجة الأولى 14 نادياً، والدرجة الثانية 20 نادياً، والدرجة الثالثة 255 نادياً، وأبطال المحافظات 29 نادياً، بالإضافة إلى ناديين نوعيين.



بدوره تطرق مدير عام الإتحادات والأندية نبيل مهدي إلى دور الوزارة في تقييم عمل وأداء الإتحادات والأندية الرياضية وأهمية تفعيل أنشطتها.



فيما نوهت كلمة الأندية التي ألقاها مندوب أندية محافظة إب علي السعيدي، بصرف وزارة الشباب للقسط الأول من مخصصات الأندية ودور ذلك في تفعيل أنشطتها خصوصا في ظل الأوضاع الصعبة للبلد جراء العدوان الغاشم.



حضر المؤتمر الصحفي مدير مكتب الشباب والرياضة بأمانة العاصمة عبدالله عبيد وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية.

سبأ [09/يوليو/2017]سبأ