محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ ريمة يتفقد سير إمتحانات الشهادة الأساسية في عدد من مدارس الجبين ريمة - سبأ:

تفقد محافظ ريمة حسن عبدالله العمري ومعه مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة حميد التوعري اليوم سير إمتحانات الشهادة الأساسية في عدد من مدارس عاصمة المحافظة الجبين.



يتقدم لهذه الإمتحانات ستة آلاف و421 طالبا وطالبة موزعين على 106 مراكز إمتحانية في عموم مديريات المحافظة.



وأشاد المحافظ العمري بما لمسه من إنضباط بالمراكز الإمتحانية .. حاثا الطلاب والطالبات على بذل مزيد من الجهود لتحقيق النتائج المتقدمة .



وأكد ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لتأديتهم الإمتحانات .. مثمنا جهود قيادة مكتب التربية والكادر التعليمي بالمديرية في سبيل إنجاح العملية الإمتحانية.

سبأ [09/يوليو/2017]سبأ