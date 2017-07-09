انخفاض مبيعات سيارات أودي في الصين خلال النصف الأول من العام الجاري بكين - سبأ:

اعلنت شركة فاو- فولكس فاغن الصينية الألمانية مشتركة التمويل عن بيع 253635 سيارة أودي في النصف الأول من العام الجاري، بانخفاض 12.2 بالمائة عن العام الماضي.



وقال ليانغ ليانغ المتحدث باسم (أودي) إنه بالرغم من الانخفاض في حجم المبيعات إلا أنها حققت نموا على أساس شهري منذ فبراير الماضي.



وذكر المتحدث ان حجم مبيعات أودي في يونيو بلغ 51651 سيارة، بزيادة 2 بالمائة عن العام الفائت. مع العلم أنه أول شهر يشهد زيادة في حجم المبيعات قياسا إلى ما تم تسجيله في شهر ديسمبر من العام السابق.



وتعتبر "أودي" علامة رائدة في سوق السيارات الفاخرة الصيني، إذ يبلغ عدد مستخدميها أكثر من 4 ملايين شخص. تليها مرسيدس بنز و بي أم دبليو.



وكانت أودي قد باعت 589088 سيارة في عام 2016، بزيادة 3.73 بالمائة عن عام 2015، مشكلة قرابة ثلث حصة سوق السيارات الفاخرة الصيني.



من جانبه اشار هوانغ لونغ، المتحدث باسم فاو- فولكس فاغن إلى أن الشركة تعمل على تعديل هيكل منتجاتها، وتطوير المزيد من منتجات أودي الموجهة للمستهلكين الشباب، وذلك في مسعى لمواجهة التنافس في السوق.



يشار ان شركة فاو-فولكس فاغن تاسست عام 1991 في مدينة تشانغتشون بمقاطعة جيلين بشمال شرقي الصين، وتنتج رئيسيا سيارات الركاب بعلامتي أودي و فولكس فاغن لتبيعها في الصين.

سبأ [09/يوليو/2017]سبأ