عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اليونسكو توافق على إدراج مدينة (يزد) التاريخية الإيرانية في قائمة التراث العالمي طهران- سبأ:

وافقت منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة (يونسكو) على ادراج مدينة (يزد) التاريخية وسط إيران في قائمة التراث العالمي.



وذكرت وسائل الإعلام أن لجنة التراث العالمي بالمنظمة الدولية وافقت اليوم الأحد في مدينة كراكوفا البولندية، على إدراج مدينة (يزد) في قائمة التراث العالمي كأول مدينة تاريخية إيرانية وأكبر مدينة مبنية بالطوب في العالم، بعد حل الإشكالات المطروحة من قبل اللجنة.



ويذكر أن الاجتماع الـ41 للجنة التراث العالمي بمنظمة (اليونسكو) افتتح في مدينة كراكوفا بجنوب بولندا يوم الأحد الماضي ويستمر لغاية 12 يوليو الجاري.. كما أن ملف مدينة (يزد) كان مطروحا للدراسة منذ 9 سنوات لتسجيلها في قائمة التراث العالمي.

سبأ [09/يوليو/2017]سبأ