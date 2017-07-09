محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة إجراءات تحصيل وتنمية الموارد الزكوية بريمة ريمة - سبأ:

ناقش اجتماع اليوم في محافظة ريمة برئاسة المحافظ حسن العمري الإجراءات الخاصة بتحصيل وتنمية الموارد الزكوية بمديريات المحافظة.



وتطرق الاجتماع الذي حضره مدير مكتب المالية عبد السلام الجعفري ومدراء فروع مكتب الواجبات الزكوية بالمديريات إلى آليات تنمية وتحصيل جميع الموارد الزكوية على مستوى المحافظة والمديريات.



وأكد المحافظ العمري أهمية تكثيف الجهود لمتابعة الموارد الزكوية والإيرادات المرحلة من الأعوام الماضية وإيرادات زكاة الزروع والثمار بما يضمن التحصيل الكامل للموارد الزكوية.



وحث المحافظ العمري العاملين بمكتب الواجبات وفروعه على بذل المزيد من الجهود والتوعية بأهمية دفع الزكاة من خلال النزول الميداني إلى المديريات .



فيما استعرض مدير مكتب الواجبات الزكوية بالمحافظة علي النهاري تقريرا عن مستوى تحصيل الإيرادات الزكوية للنصف الأول من العام الجاري والتي بلغت 18مليونا و756 ألف ريال.



وأوضح النهاري أن إجمالي الموارد الزكوية للعام 2016م على مستوى المحافظة بلغت 42 مليونا و754 الف ريال .

سبأ [09/يوليو/2017]سبأ