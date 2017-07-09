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آخر تحديث: الأحد، 09 - يوليو - 2017 الساعة 05:15:16م
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رئيس المجلس السياسي الأعلى يعزي في وفاة المهندس خالد زيد مطهر
[09/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم برقية عزاء ومواساة في وفاة المهندس خالد زيد مطهر.

جاء فيها :

الأخ طارق زيد مطهر وإخوانه وأولاد وأسرة الفقيد المهندس خالد زيد مطهر وكافة آل مطهر الكرام .. ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المهندس خالد زيد مطهر الذي أفنى عمره في خدمة المجتمع والتفاني في كافة أعماله ومهامه في الوظيفة العامة والخدمة الإجتماعية.

وإننا إذ نعزيكم في وفاة الفقيد الراحل لنسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم جميعا الصبر والسلوان .

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

سبأ
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