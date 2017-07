Le ministre des Transports reçoit l'ambassadeur par intérim syrienne au Yémen [09/يوليو/2017]



SANA'A, 09 Juillet (SABA)- Le ministre des Transports, Zakaria al-Shami a rencontré aujourd'hui à Sana'a l'ambassadeur par intérim syrienne au Yémen.



Au cours de la réunion, ils ont discuté des aspects des relations bilatérales entre les deux pays et des moyens de les renforcer dans les domaines économique.



La réunion a abordé un certain nombre de questions, notamment la levée du siège sur les ports et les aéroports yéménites pour faciliter le commerce et le Voyage des patients et des étudiants à l'étranger.



La réunion a examiné la situation sanitaire et les mesures prises par l'État pour limiter la propagation du choléra dans diverses provinces.



