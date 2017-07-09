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الفنلندي فالتيري بوتاس يفوز بجائزة النمسا الكبرى لسباقات (الفورمولا 1)
فاز سائق فريق مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس اليوم الأحد بجائزة النمسا الكبرى المرحلة التاسعة من بطولة العالم لسباقات السيارات (فورمولا 1).
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  رياضة
الفنلندي فالتيري بوتاس يفوز بجائزة النمسا الكبرى لسباقات (الفورمولا 1)
[09/يوليو/2017]
فيينا – سبأ :
فاز سائق فريق مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس اليوم الأحد بجائزة النمسا الكبرى المرحلة التاسعة من بطولة العالم لسباقات السيارات (فورمولا 1).

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان بوتاس تفوق على متصدر ترتيب البطولة سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتل.

واوضحت ان بوتاس والذي انضم إلى مرسيدس هذا الموسم خلفاً لبطل العالم المعتزل الألماني نيكو روزبرغ، هيمن على غالبية مراحل السباق الذي انطلق فيه من المركز الأول .. محققاً فوزه الثاني في مسيرته (كلاهما في 2017) على رغم اقتراب فيتل منه في اللفات الأخيرة.

وحل ثالثاً سائق فريق ريد بول الأسترالي دانيال ريكياردو .. متقدماً على زميل بوتاس البريطاني لويس هاميلتون الذي كان قد انطلق من المركز الثامن.

سبأ
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