محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيلا محافظة ذمار يتفقدان سير الإمتحانات الأساسية بمدينة ذمار ذمار - سبأ:

تفقد وكيلا محافظة ذمار محمود الجبين ومحمد محمد عبدالرزاق اليوم بمدينة ذمار، سير الإمتحانات النهائية للشهادة الأساسية للعام الدراسي 2016 ـ 2017م .



واطلع الوكيلان الجبين وعبدالرزاق على سير الإمتحانات بمركزي أسماء بنت أبي بكر والميثاق للبنات بمدينة ذمار ومركز أبو بكر الصديق للبنين، واستمعا من رؤساء المراكز الإمتحانية والملاحظين إلى شرح عن سير العملية الإمتحانية .



وأشادا بمستوى الإلتزام باللوائح التنظيمية للعملية الإمتحانية وإنضباط بالمراكز .. وحثا الطلاب والطالبات على الإجتهاد وبذل مزيد من الجد لتحقيق مراتب متقدمة في تحصيلهم العلمي .



وأكدا ضرورة تهيئة الظروف الملائمة للطلاب لأداء إمتحاناتاهم وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء إستمرا العدوان والحصار.



وثمنا الوكيلان الجبين وعبدالرزاق جهود مكتب التربية والكادر التربوي بالمحافظة في إنجاح الإمتحانات وإكمال العام الدراسي رغم التحديات والصعوبات الراهنة وإستمرار إستهداف العدوان للمدارس والمنشآت التعليمية.



فيما أوضح مدير مكتب التربية بذمار أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء إمتحانات الشهادة العامة الأساسية بالمحافظة 22 ألف و751 طالبا وطالبة، منهم 14 ألف و755 طالبا وسبعة آلاف و996 طالبة، موزعين على 206 مراكز إمتحانية أساسية في عموم مديريات المحافظة.



ودعا الكوادر التربوية وقيادات السلطة المحلية والمشائخ والأعيان والشخصيات الإجتماعية في المحافظة والمديريات إلى التعاون لإنجاح العملية الإمتحانية .

سبأ [09/يوليو/2017]سبأ