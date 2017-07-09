العراق يعلن عن بدء حفر أول بئر في حقل نفطي قرب الحدود الإيرانية أعلنت وزارة النفط العراقية اليوم الأحد عن بدء حفر أول بئر في حقل الحويزة النفطي قرب الحدود الإيرانية، وسط تقديرات باحتواء البئر على احتياطيات بمليار برميل.