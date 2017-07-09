[09/يوليو/2017]
البيضاء - سبأ:
دشن مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة البيضاء محمد الزلاف ومدير مديرية رداع أحمد العكام اليوم امتحانات الشهادة الاساسية.
وتفقدا ومعهما مدير مكتب التربية برداع عبدالله ادريس سير الامتحانات في مراكز جيد وبلقيس و 22 مايو و7 يوليو بمدينة رداع ومركز خولة في مديرية العرش ومركز غليس بمديرية ولد ربيع.
واستمعوا من مدير الاختبارات صالح القشمري إلى شرح حول سير الامتحانات في مختلف المراكز.
وأشاد مدير مكتب التربية بالمحافظة بمستوى الانضباط والالتزام بالضوابط المنظمة لعملية الامتحانات ، داعيا كافة شركاء العملية التربوية والتعليمية والسلطة المحلية إلى التعاون والاسهام في انجاح العملية الامتحانية.
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