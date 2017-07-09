اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل العراق يعلن عن بدء حفر أول بئر في حقل نفطي قرب الحدود الإيرانية بغداد – سبأ :

أعلنت وزارة النفط العراقية اليوم الأحد عن بدء حفر أول بئر في حقل الحويزة النفطي قرب الحدود الإيرانية، وسط تقديرات باحتواء البئر على احتياطيات بمليار برميل.



وذكرت الوزارة العراقية في بيان لها ان شركة نفط ميسان التي تديرها الدولة ستشرف على قطاع النفط والغاز في المحافظة التي تحمل الاسم ذاته.



واشارت الى ان وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي حضر حفل تدشين حفر أول بئر في حقل الحويزة ووضع حجر الأساس لتطوير حقل الحلفاية النفطي في محافظة ميسان .



واوضح ان أعمال التوسعة ستسهم في مضاعفة طاقة حقل الحلفاية الذي تديره بتروتشاينا إلى 400 ألف برميل في عام 2018م.



وينتج العراق 4.3 مليون برميل يومياً وهو أقل من طاقته الإنتاجية، تمشياً مع اتفاق المنتجين على خفض إنتاج الخام سعيا لدعم أسعاره.

سبأ [09/يوليو/2017]سبأ