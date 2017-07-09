رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تمديد عقد اللاعب الألماني الدولي فاجنر مع هوفنهايم لمدة عام برلين- سبأ:

أعلن نادي هوفنهايم المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الأحد أنه مدد تعاقده مع مهاجمه الألماني الدولي ساندرو فاجنر لمدة عام واحد ليستمر الارتباط بين الطرفين حتى 2020م.



وأحرز فاجنر (29 عاما) فارع الطول 11 هدفا وساهم في صنع 4 أهداف أخرى خلال 31 مباراة في الدوري الألماني في الموسم الماضي.



وأنهى هوفنهايم الموسم الماضي في المركز الرابع وهو أفضل مركز يحققه طوال تاريخه وسيشارك بناء على ذلك في تصفيات دوري أبطال أوروبا.



وبدأ فاجنر الذي انضم لمنتخب ألمانيا للمرة الأولى قبل مدة قصيرة مسيرته في صفوف الناشئين في بايرن ميونيخ لكنه فشل في الحصول على مكان في الفريق الأول للنادي البافاري ولعب لعدة أندية أخرى قبل التعاقد مع هوفنهايم في 2016م.

سبأ [09/يوليو/2017]سبأ