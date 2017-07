Les tireurs d'élite de l'armée tuent 10 mercenaires pro-agression américano-saoudienne à Marib [09/يوليو/2017]



MARIB, 09 Juillet (SABA) - Au moins dix des mercenaires pro-agression américano-saoudienne ont été tués dans le nord du district Serwah de la province de Marib par des snipers de l'armée nationale et des forces populaires, un responsable militaire a déclaré à Saba dimanche.



Les opérations ont été effectuées dans la zone d'al-Makhdara.



Pendant ce temps, le fonctionnaire a déclaré que la force de missiles de l'armée et des comités populaires ont tiré des roquettes Katioucha sur des rassemblements d'autres mercenaires dans le camp de la 3ème zone militaire dans la province, tuant et blessant des dizaines.



AS/AS



SABA