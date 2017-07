Saleh insiste sur la poursuite de lutter contre l'agression américano-saoudienne [09/يوليو/2017]



SANAA, 09 Juillet (SABA) - L'ancien président et président du parti du Congrès général du peuple, Ali Abdullah Saleh a souligné l'importance de poursuivre combattre fermement contre la coalition de l'agression saoudienne, soutenue par les Américains.





" Nous allons rester fermement contre l'agression et le siège, et nous continuerons de tenir avec toutes les personnes honorables et sincères pour le bien de la révolution, de la république et de l'unité " , a déclaré Saleh lors de sa rencontre avec des dignitaires et des chefs de tribus de la province de Bayda.





« Les médias de propagande des pays d'agression et leurs mercenaires n'affecteront pas le moral de notre grand peuple yéménite ", a déclaré Saleh.





Saleh a promis de se tenir par tous les cheikhs et dignitaires de Bayda dans la lutte contre le terrorisme et le vandalisme partout où il peut être.







AS/AS



SABA