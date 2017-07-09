عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس الوزراء العراقي يصل الموصل ويهنئ الجيش بالنصر الكبير على (داعش) الموصل – سبأ :

وصل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الاحد إلى مدينة الموصل لتهنئة قوات الجيش والامن بالنصر الكبير على تنظيم (داعش)، فيما يتوقع أن يلقي (خطاب النصر) في وقت لاحق اليوم.



وذكرت الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء العراقي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) إن العبادي "وصل إلى مدينة الموصل المحررة" وأنه "بارك للمقاتلين الابطال والشعب العراقي بتحقيق النصر الكبير".



وكان تنظيم (داعش) قد خسر الكثير من مناطق سيطرته في العراق خلال الأشهر التسعة الأخيرة، مع تقدم القوات الحكومية إلى آخر معاقله في مدينة الموصل الواقعة في محافظة نينوى شمال العراق.



ونزح قرابة 900 ألف شخص من الموصل منذ عام 2014م، فيما تشير التقديرات إلى أن هذا العدد يمثل نحو نصف سكان المدينة قبل سيطرة التنظيم عليها.



وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد اليوم في سماء المدينة القديمة، وجثث متحللة لعناصر تنظيم (داعش) في الشوارع.



وقال المتحدث باسم قيادة العمليات العراقية المشتركة العميد يحي رسول في تصريح للتلفزيون العراقي الرسمي إن 30 من عناصر التنظيم قتلوا وهم يحاولون عبور نهر دجلة سباحة.



وكانت الحكومة العراقية اعلنت استعادة الجانب الشرقي من مدينة الموصل في شهر يناير، لكن تحرير الجانب الغربي كان أصعب بأزقته الضيقة.

سبأ [09/يوليو/2017]سبأ