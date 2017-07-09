أمين محلي أمانة العاصمة يدشن امتحانات الشهادة الأساسية [09/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

دشن أمين عام المجلس المحلي لأمانة العاصمة أمين محمد جمعان ، اليوم امتحانات الشهادة العامة الأساسية للعام الدراسي 2016- 2017م في العاصمة صنعاء.



ويبلغ عدد المتقدمين للامتحانات العامة الأساسية 48 ألف طالبا وطالبة موزعين على 107 مراكز امتحانية في عموم مدارس مديريات أمانة العاصمة العشر.



وتعرف أمين محلي العاصمة ومعه رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب ورئيس لجنة الخدمات عادل العقاري ومدير مكتب التربية والتعليم بالأمانة محمد الفضلي خلال زيارتهم التفقدية لعدد من المدارس في مديريتي السبعين وشعوب على انطباعات الطلاب والطالبات عن مستوى الامتحانات في يومها الأول،. واستمعو من القائمين على تلك المراكز الي شرح حول الجهود المبذولة لتوفير الأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب.



وأشار جمعان الي أهمية الاختبارات كأداة لقياس اداء الطلاب ومستوى العملية التعليمية خلال العام الدراسي .. مشيدا بالإقبال الكثيف للطلاب على المراكز الامتحانية سواء الأساسي أو الثانوي و بالجهود المبذولة والترتيبات الجارية لتوفير الأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب ومستوى الانضباط , متمنيا لأبنائه وبناته الطلبة التوفيق والنجاح في أداء الامتحانات وحصد الدرجات المتميزة .



وأكد أن قيادة السلطة المحلية في أمانة العاصمة حرصت على بذل الجهود والعمل بكل الإمكانيات من أجل تذليل كافة الصعوبات التي تواجه قطاع التعليم باعتباره الركيزة الأساسية في العملية التنموية ، وتهيأت الظروف والأجواء الملائمة للطلاب والطالبات بما يمكنهم من تأدية امتحاناتهم بالشكل المطلوب في موعدها المحدد واستكمال نجاح العملية التعليمية للعام الدراسي 2016 ـ 2017م في مدارس العاصمة رغم الصعوبات والتحديات التي يواجهها الوطن جراء استمرار العدوان السعودي الغاشم منذ عامين وثلاثة أشهر .



من جهته اعتبر مدير مكتب التربية والتعليم بالأمانة محمد الفضلي نجاح ترتيبات الاختبارات واستكمال العملية التعليمية خلال هذه المرحلة التي يمر بها الوطن جراء العدوان وحصاره الجائر انتصارا لليمن وأبنائه وإثبات لعدوان الشر بأن الشعب اليمني لن يخضع وبأن حياته مستمرة متجاوزا كل الظروف والتحديات الجسام.



يذكر ان سبعة آلاف و145 معلماً ومعلمة وكادر تربوي وتعليمي يشرفون ويراقبون الامتحانات النهائية العامة للشهادتين الاساسية والثانوية بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2016ـ 2017م بالعاصمة صنعاء.

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