محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة الصعوبات المعيقة لمكافحة الكوليرا بمديرية بني مطر صنعاء - سبأ:

ناقش اجتماع بمديرية بني مطر محافظة صنعاء، اليوم، برئاسة وكيل المحافظة يحيى جمعان الجدري الصعوبات التي تواجه سير مكافحة الكوليرا بالمديرية والسبل الكفيلة بمعالجتها.



واستعرض الاجتماع الذي حضره مدير المديرية عبداللطيف اللمذي ومدير مكتب الصحة بالمديرية الدكتورة عائشة السريحي، التدابير المتخذة لمواجهة المرض في كافة العزل والعراقيل التي تقف أمام جهود مكافحة الكوليرا وسبل التغلب عليها.



وأكد الاجتماع ضرورة بذل المزيد من الجهد والبحث عن مصادر دعم لتوفير المستلزمات والأدوية الخاصة بمكافحة الوباء.. مثمنا جهود مكتب الصحة بالمحافظة في توفير احتياجات ولوازم مواجهة الكوليرا.



وفي الاجتماع أشار وكيل محافظة صنعاء إلى جهود قيادتي المحافظة ومكتب الصحة بالمحافظة بهدف مكافحة الوباء في أكبر مساحة ومعالجة المرض في مديرية بني مطر ذات الكثافة السكانية العالية وكافة مديريات المحافظة رغم الصعوبات التي تمر بها البلاد جراء العدوان الغاشم.



ودعا الوكيل جمعان المنظمات الإنسانية لإعطاء أهمية أكبر للحد من انتشار الوباء.. مثمنا جهود المنظمات المتفاعلة في مواجهة الكوليرا.

سبأ [09/يوليو/2017]سبأ