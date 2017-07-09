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  محلي
وكيل محافظة صنعاء يتفقد سير الامتحانات الأساسية بمديرية بني مطر
[09/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
 تفقد وكيل محافظة صنعاء فارس الكهالي اليوم سير الامتحانات النهائية للشهادة الأساسية للعام الدراسي 2016 ـ 2017م في عدد من مدارس مديرية بني مطر.

واطلع وكيل محافظة صنعاء ومعه مدير الرقابة والتفتيش بمكتب التربية والتعليم بالمحافظة عبدالمحسن الشريف على سير الامتحانات في مراكز النصر ، الكرشمي و معاذ بن جبل واستمعا مستمعا من مدرائها إلى شرح حول سير الامتحانات .

وأشاد الكهالي بما لمسه من انضباط داخل المراكز الامتحانية.. وحث الطلاب والطالبات على بذل مزيد من الجهد لتحقيق النجاح.. مشيرا الى ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لتأديتهم الامتحانات.

وثمن جهود قيادة مكتب التربية والكادر التعليمي بالمديرية وإنجاحهم للعملية التعليمية.


رافقه في الزيارة مدير مكتب التربية بالمديرية مقبل الجعدبي .

سبأ
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