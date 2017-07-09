محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل عضو اللجان العليا للاختبارات يتفقد سير امتحانات الشهادة الأساسية صنعاء - سبأ:

تفقد عضو اللجنة العليا للاختبارات إسماعيل زيدان ومعه عضو اللجنة الفنية مصطفى المروني سير امتحانات الشهادة الأساسية في يومها الأول بعدد من مدارس أمانة العاصمة.



واطلعا علی سير امتحانات الشهادة الأساسية في يومها الأول والتي تقدم لها 272 ألف و819 طالباً وطالبة موزعين على ألفين و350 مركزاً امتحاني بمدارس الشهيد الكبسي، الشهيد القديمي، ومركز الميثاق.



واستمعا من القائمين علی تلك المدارس إلی شرح تفصيلي حول الاستعدادات والتجهيزات الهادفة لتوفير الأجواء الملائمة للطلاب.



وأكد زيدان والمروني أهمية الامتحانات في قياس مستوى التحصيل العلمي للطلاب، منوهين بمستوى الانضباط في المراكز الإمتحانية وبالجهود المبذولة لتوفير الأجواء الملائمة للطلاب بما يمكنهم من تأدية امتحاناتهم علی أكمل وجه.

سبأ [09/يوليو/2017]سبأ