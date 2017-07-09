محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تفقد سير امتحانات الشهادة الأساسية بأمانة العاصمة صنعاء - سبأ:

تفقد عضو اللجنة العليا للاختبارات إسماعيل زيدان ومعه عضو اللجنة الفنية مصطفى المروني سير امتحانات الشهادة الأساسية والتي تقدم لها 272 ألفاً و 819 طالباً وطالبة موزعين على ألفين و 350 مركزاً امتحانياً .



حيث اطلعا علی سير الامتحانات في يومها الأول بمدارس الشهيد الكبسي ، الشهيد القديمي ، مركز الميثاق بأمانة العاصمة ، مستمعين من القائمين علی تلك المدارس إلی شرح عن الجهود المبذولة لتوفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء امتحاناتهم .



ونوّه زيدان و المروني بمستوى الانضباط في المراكز الامتحانية ، وحثا الطلاب والطالبات على بذل مزيد من الجهد في التحصيل العلمي وتحقيق المراتب المتقدمة .

سبأ [09/يوليو/2017]سبأ