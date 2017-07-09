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استئناف أمانة العاصمة تؤيد حكم الإعدام قصاصا وتعزيراً لقاتل الطفلة رنا
[09/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
 أيدت محكمة استئناف أمانة العاصمة اليوم الحكم الابتدائي الصادر من محكمة جنوب شرق الأمانة، والقاضي بالإعدام قصاصا وتعزيراً بحق الجاني محمد مجاهد سعد المغربي لاغتصابه وقتله المجني عليها رنا يحيى هادي المطري.

جاء ذلك في الجلسة الأولى التي عقدت برئاسة رئيس الشعبة الجزائية الثالثة بمحكمة استئناف أمانة العاصمة القاضي محمد صالح الدربي، وعضوية القاضيين محمد إسماعيل الكبسي، وعلى محمد المرصد.

وتضمن الحكم تأييد جميع فقرات الحكم الابتدائي والذي قضى بتنفيذ حكم الإعدام قصاصا وتعزيراً في مكان عام يدعى إليه وسائل الإعلام وجمهرة من الناس بعد جلدة مائة جلدة حداً ومنع تصوير أو نشر التقرير الفني المصور والخاص بالقصية.

وكانت نيابة جنوب شرق أمانة العاصمة وجهت للمدان المغربي (41عاما) والمقيم في بير عبيد بيت معياد ، محبوس انه قام بتاريخ 25 يونيو 2017م ، باغتصاب وقتل المجني عليها الطفلة رنا البالغة من العمر ثلاث سنوات، وقام بخنقها بيده وضرب رأسها على أرضية الغرفة التي يسكنها الكائنة بمنزل والده في حي بيت معياد بطريقة وحشية حتى فارقت الحياة.

سبأ
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