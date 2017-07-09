محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس الجمهورية الأسبق يؤكد استمرار الصمود والثبات في وجه العدوان والحصار صنعاء - سبأ:

أكد رئيس الجمهورية الأسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام علي عبدالله صالح استمرار الصمود والثبات في وجه العدوان والحصار مع كل الشرفاء والمخلصين.





وقال رئيس الجمهورية الأسبق خلال لقائه امس مشائخ وأعيان آل عواض وآل سواد بمحافظة البيضاء " مثلما ثبتنا وانتصرنا في حصار السبعين يوماً ، واليوم منذ أكثر من عامين من الحصار و نحن صامدون وثابتون ، وسنثبت مع كل الشرفاء والمخلصين من أجل الثورة والجمهورية والوحدة".



وأضاف " ترهات إعلام المرتزقة لا تؤثر على معنويات شعبنا اليمني العظيم ، كلها ترهات، ما بُني على باطل فهو باطل هم معتدين على الشعب اليمني".



كما أكد الوقوف مع مشائخ وأعيان البيضاء في مواجهة الإرهاب وضد التخريب أينما وجد .. منوها بمواقف آل عواض وآل سواد ومحافظة البيضاء بشكل عام مع الثورة والجمهورية والتي قدمت قوافل من الشهداء حفاظاً على النظام الجمهوري.



و تابع " نتذكر القوافل التي جاءت من البيضاء ومنها أكبر قافلة لفك الحصار على العاصمة صنعاء، فنثمن عالياً هذه المحافظة التي لم تتغير مواقفها، فهي ثابتة وراسخة كالجبال ".



وأثنى رئيس المؤتمر الشعبي العام على دور أبناء محافظة البيضاء على ثباتهم ، مثمناً تضحياتهم في هذا الظرف الحرج الذي يمر به الوطن جراء العدوان وما يعانوه جراء الحصار الاقتصادي والثقافي والاجتماعي والصحي فالجميع يعاني من الحصار.





وأشار رئيس المؤتمر الشعبي العام إلى أن حركة الإخوان المسلمين حركة إرهابية ويجب على العالم ألا يكيل بمكيالين.. و أضاف " إن كانوا ضدكم يا عالم فهم إرهابيين وإن كانوا ضد الشعب اليمني فليسوا إرهابيين".



وقال " نحن إلى جانبكم في السراء والضراء فهؤلاء رحلوا يبحثون عن أمان وإلى غير رجعة لكننا نقول لهم تعالوا كفوا أذاكم في البيضاء، عدن، شبوة، حضرموت، مأرب، تعز، حجة، عمران، و صعدة، تعالوا في إطار قرار العفو العام الذي أصدره المجلس السياسي الأعلى، تعالوا نتحاور، لكنهم رافضين ".

سبأ [09/يوليو/2017]سبأ