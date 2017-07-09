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آخر تحديث: الأحد، 09 - يوليو - 2017 الساعة 11:36:46ص
مدفعية الجيش واللجان الشعبية تدك تجمعات العدو و مرتزقته في عدد من الجبهات
دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات جيش العدو السعودي ومرتزقته خلال الساعات الماضية ، فيما اقتحم أبطال الجيش واللجان مواقع لهم في عدة جبهات أسفرت عن خسائر في صفوفهم وعتادهم .
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مدفعية الجيش واللجان الشعبية تدك تجمعات العدو و مرتزقته في عدد من الجبهات
[09/يوليو/2017]
صنعاء ـ سبأ:
دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات جيش العدو السعودي ومرتزقته خلال الساعات الماضية ، فيما اقتحم أبطال الجيش واللجان مواقع لهم في عدة جبهات أسفرت عن خسائر في صفوفهم وعتادهم .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن أبطال الجيش واللجان اقتحموا موقع الجمايم السعودي في جيزان وفجروا تحصيناته ما أدى إلى مصرع وجرح عدد من الجنود ، كما استهدفت المدفعية رقابة كرس جوبح وتم قنص جندي سعودي في تبة الضبرة .

وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للجيش السعودي في رقابة السديس و تباب خلف قيادة عليب في نجران و وادي المسيال في عسير .

وأكد المصدر مصرع 11 مرتزقاً وجرح آخر في مناطق متفرقة بمحافظة تعز ، فيما لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون إثر قصف صاروخي ومدفعي على تجمع لهم شمال المخا واستهدفت المدفعية تجمعات المرتزقة في منطقة الجديد بمديرية المخا .

وذكر المصدر أنه تم إعطاب طقم لمرتزقة العدوان في التبة الرملية بمنطقة الساق مديرية عسيلان في محافظة شبوة ، وتكبد المرتزقة خسائر في العديد والعتاد في هجوم للجيش واللجان على تبة المطار في مديرية صرواح بمحافظة مأرب .


وفي محافظة الجوف استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات المرتزقة في العقبة بمديرية خب والشعف محققة إصابات مباشرة ، و تم تدمير مدرعة نوع بي ام بي تابعة للعدوان بصاروخ موجه في مديرية المتون .


وحسب المصدر تم استهداف تجمع للمرتزقة بعدد من قذائف المدفعية شمال صحراء ميدي ، كما استهدف قصف مدفعي للجيش واللجان تجمعات مرتزقة العدوان في مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء .


ولفت المصدر إلى مصرع القيادي المرتزق صالح علوي البراشي العمري أحد قادة الدواعش في جبهة ذي ناعم بالبيضاء .

سبأ
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