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  عربي ودولي
مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين لقمة الـعشرين في هامبورغ
[09/يوليو/2017]
هامبورغ - سبأ:
اندلعت اشتباكات جديدة صباح اليوم الأحد في هامبورغ بشمال ألمانيا بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين لقمة مجموعة العشرين التي استضافتها ثاني أكبر مدينة في البلاد الجمعة والسبت.

وذكرت الشرطة الألمانية أن الاشتباكات تجددت في شوارع هامبورغ صباح الأحد، بعد انتهاء القمة ، مشيرة إلى أن المتظاهرين أقدموا خصوصا على حرق مركبات.

وأضافت أنها نفذت اعتقالات جديدة، متحدثة عن إصابات في صفوف عناصرها.

واحتشد متظاهرون بعد انتهاء القمة في حي شانزن، المعقل المحلي لليسار الراديكالي، حيث كانت مواجهات عدة قد دارت منذ الخميس. وحملوا زجاجات وهاجموا مركبات وأضرموا فيها النيران، وأوضحت الشرطة على "تويتر" أنها فرقتهم بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

واستنادا إلى آخر حصيلة أوردتها الشرطة السبت، هناك 213 شرطيا جريحا منذ الخميس، فضلا عن 143 شخصا معتقلين.

سبأ
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