عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس المكسيك: علاقاتنا بأمريكا لا تحكمها كلمات مقتضبة تقال بصوت خفيض هامبورج - سبـأ:

صرح الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو السبت أن العلاقات الأمريكية المكسيكية لا تحكمها الكلمات المقتضبة بعد يوم من قول الرئيس الأمريكي إن المكسيك ستدفع "لا محالة" تكلفة خطته لبناء الجدار الحدودي بينهما.



وقال بينيا نييتو في ختام زيارته لهامبورج حيث شارك في اجتماع دول مجموعة العشرين في تصريحات صحفية إن العلاقات مع الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري للمكسيك ينبغي أن تركز بدلا من ذلك على أهداف أكثر إيجابية معبرا عن اعتقاده بأن ترامب يشاركه وجهة النظر ذاتها.



وقال بينيا نييتو "مع الوضع في الاعتبار ما حدث بعد هذا الاجتماع (مع ترامب) فإن من الواضح أن كلمات مقتضبة قيلت بصوت خفيض من النوع الذي وقع أمس لا يمكن أن تحكم علاقتنا الثنائية".



وأضاف "علاقتنا تحتاج لأن تعتمد على البحث عن سبل لتأكيد الاحترام المتبادل وبناء الثقة والعمل بإيجابية. أستطيع القول بأنني لمست تلك الرغبة لدى الرئيس ترامب".



واجتمع ترامب مع بينيا نييتو يوم الجمعة للمرة الأولى منذ توليه الرئاسة الأمريكية.



وكان ترامب اتهم المكسيك بسرقة الوظائف ومن المقرر بدء محادثات معقدة في إطار مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) في 16 أغسطس.



وهدد ترامب بفرض تعريفات عقابية على السلع المكسيكية لحماية الصناعة الأمريكية والانسحاب من اتفاقية نافتا إذا لم يستطع تعديلها لمصلحة الولايات المتحدة.

سبأ [09/يوليو/2017]سبأ