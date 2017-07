Meurtre et blessure d'un certain nombre des mercenaires [09/يوليو/2017]

AL-JAWF, 09 Juillet (SABA)-Les héros de l'armée et des comités populaires ont fait échoué une tentative d'infiltration des mercenaires vers le site d'Anbarah au district d'Al-Mouton.



Une source militaire a indiqué à SABA, le meurtre et la blesur d'un certain nombre des mercenaires et la destruction d'un blindé.



A indiquer que des unités de l'armée et des comités populaires a réussi à nettoyer le site d'Anabarh dans une opération qualificative.



