Ennemi bombarde Saada [09/يوليو/2017]

SAADA, 09 Juillet (SABA)—L'ennemi saoudienne a bombardé de diverses zones du gouvernorat de Saada utilisant de rouquettes et de l'artillerie, ciblant des biens des citoyens.

Une source de sécurité a indiqué à SABA, que l'ennemi a bombardé de diverses zones du district de Razih, visant des fermes et maisons des citoyens et des routes publiques, faisant de grandes pertes.

