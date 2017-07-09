ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 09 - يوليو - 2017 الساعة 10:15:15ص
طيران العدوان وبوارجه تستهدف عدة محافظات خلال الساعات الماضية
استهدف طيران العدوان السعودي الأمريكي الغاشم وبوارجه عدداً من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية .
الرئيس الروسي : الوضع في سورية تغير للأفضل بعد قصف التنظيمات الإرهابية
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان الوضع في سورية تغير نحو الأفضل بعد توجيه ضربة قوية للتنظيمات الإرهابية المنتشرة هناك .
البنك الدولي يدشن برنامج قروض لسيدات الأعمال بالدول النامية
دشن البنك الدولي اليوم في هامبورج برنامجا للقروض من القطاعين العام والخاص يستهدف توفير أكثر من مليار دولار لدعم سيدات الأعمال في الدول النامية.
مدينة موسكو تؤكد إستعدادها لإستضافة كأس العالم 2018م على أعلى مستوى
أعلن رئيس إدارة الرياضة والسياحة في مدينة موسكو نيكولاي غولاييف اليوم السبت استعداد العاصمة الروسية لاستضافة كأس العالم 2018م على أعلى مستوى.
آخر الأخبار:
إخلاء عشرات المنازل في ولاية كاليفورنيا بسبب حريق 'ألامو'
مصرع عدد من مرتزقة العدوان ودك تجمعاتهم في محافظة مأرب
بوتين يتطلع الى مرحلة جديدة من التعاون مع الولايات المتحدة برئاسة ترامب
طيران العدوان يستهدف مديرية صرواح بثلاث غارات
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
طيران العدوان وبوارجه تستهدف عدة محافظات خلال الساعات الماضية
[09/يوليو/2017]
صنعاء ـ سبأ:
استهدف طيران العدوان السعودي الأمريكي الغاشم وبوارجه عدداً من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية .

وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية المتون بمحافظة الجوف و ست غارات على مديرية حرف سفيان في محافظة عمران ، وشن ثلاث غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب .

وأوضح المصدر أن بوارج العدوان قصفت عدداً من المناطق في مديرية موزع بمحافظة تعز بأكثر من عشرين صاروخاً ، فيما شنت الطائرات غارتين على منطقة البرح بمديرية مقبنة ، وثلاث غارات على مديرية الصلو .

واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديرية رازح في حين ألقى الطيران قنبلة صوتية في سماء مدينة صعدة .

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية نهم و مثلها على مديرية عسيلان بمحافظة شبوة ، كما شن أربع غارات على مديريتي حرض و ميدي بمحافظة حجة .

سبأ
  المزيد من (محلي)
مصرع عدد من مرتزقة العدوان ودك تجمعاتهم في محافظة مأرب
طيران العدوان يستهدف مديرية صرواح بثلاث غارات
مناقشة مستوى أداء العمل الجمركي بعمران 
استعراض أنشطة وتدخلات منظمة رعاية الأطفال الدولية بالحديدة
استهداف تجمع لمرتزقة الجيش السعودي بميدي
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان بصد زحف لهم بمديرية المتون بالجوف
وزارة العدل تنعي القاضي على بن يحيى حميد الدين
تدشين إمتحانات الثانوية العامة بمحافظة حجة
قرار رئيس الوزراء بشأن آلية تنظيم تحصيل زكاة كبار المكلفين
محافظ صعدة يدشن إمتحانات الشهادة الثانوية العامة
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان وبوارجه تستهدف عدة محافظات خلال الساعات الماضية
[09/يوليو/2017]
طيران العدوان يستهدف مديرية صرواح بثلاث غارات
[09/يوليو/2017]
العدو السعودي يواصل قصف صعدة بالصواريخ والمدفعية
[08/يوليو/2017]
تدشين توزيع حقيبة الكرامة للنازحات والمتضررات بصنعاء
[08/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن ست غارات على محافظة عمران
[08/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by