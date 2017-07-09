محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان وبوارجه تستهدف عدة محافظات خلال الساعات الماضية صنعاء ـ سبأ:

استهدف طيران العدوان السعودي الأمريكي الغاشم وبوارجه عدداً من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية .



وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية المتون بمحافظة الجوف و ست غارات على مديرية حرف سفيان في محافظة عمران ، وشن ثلاث غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب .



وأوضح المصدر أن بوارج العدوان قصفت عدداً من المناطق في مديرية موزع بمحافظة تعز بأكثر من عشرين صاروخاً ، فيما شنت الطائرات غارتين على منطقة البرح بمديرية مقبنة ، وثلاث غارات على مديرية الصلو .



واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديرية رازح في حين ألقى الطيران قنبلة صوتية في سماء مدينة صعدة .



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية نهم و مثلها على مديرية عسيلان بمحافظة شبوة ، كما شن أربع غارات على مديريتي حرض و ميدي بمحافظة حجة .

سبأ [09/يوليو/2017]سبأ