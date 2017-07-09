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إخلاء عشرات المنازل في ولاية كاليفورنيا بسبب حريق 'ألامو'
[09/يوليو/2017]
كاليفورنيا - سبأ:
 واصل رجال الإطفاء قرب سواحل وسط كاليفورنيا السبت جهودهم لحماية عشرات المنازل التي هجرها سكانها بسبب حريق هائل يتسع نطاقه بسرعة في منطقة منحدرة في ظل ارتفاع درجات الحرارة إلى مستوى قياسي ببعض أنحاء الغرب الأميركي.

ونشب حريق ألامو، الذي سمي بهذا الاسم نسبة إلى جدول صغير في المنطقة، الخميس قبل أن يمتد نطاقه لنحو 6000 فدان على الحدود بين مقاطعتي سان لويس أوبيسبو وسانتا باربارا ،حسبما أفاد موقع راديو "سوا" الأمريكي.

وقالت جينا دي بينتو المتحدثة باسم مقاطعة سانتا باربارا إنه بعد يوم من إخلاء السلطات لعدد يتراوح بين 150 و200 منزل في منطقة قرب بلدة سانتا ماريا، لم يتم احتواء سوى 10 في المئة من الحريق.

وبلغت درجة الحرارة في مدينة ومنتجع بالم سبرينغز بجنوب كاليفورنيا يوم الجمعة 50 درجة مئوية وهو رقم قياسي منذ عام 1976، وفق هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية.

سبأ
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