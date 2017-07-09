عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بوتين يتطلع الى مرحلة جديدة من التعاون مع الولايات المتحدة برئاسة ترامب هامبورغ - سبأ:

توقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت أن يتحسن التعاون بين روسيا والولايات المتحدة برئاسة دونالد ترامب، مؤكدا أن الاخير "مختلف جدا" في الواقع عنه في التلفزيون.



وصرح بوتين اثر قمة مجموعة العشرين في المانيا ان "ترامب الذي ترونه على التلفزيون يختلف كثيرا عن ترامب الحقيقي. انه ينظر الى محاوره في شكل ملائم ويجيب سريعا على الاسئلة التي تطرح".



وقال بوتين انه متفائل باعادة اصلاح العلاقات الاميركية الروسية التي شهدت خلال عهد اوباما تدهورا غير مسبوق منذ الحرب الباردة. وتابع "كل الاسباب متوافرة للقول اننا نستطيع ان نعيد ولو جزئيا مستوى التعاون الذي نحتاج اليه".



واضاف بوتين "اعتقد انه تم ارساء علاقات شخصية" اضافة الى "وضع الاسس" من اجل تقارب اميركي روسي.



وقال الرئيس الروسي ان الرئاسة الاميركية بدت اقل تشددا حيال الحرب في سوريا حيث تقوم موسكو وواشنطن بدعم افرقاء متنازعين.



وصرح بوتين "اعتقد ان موقف الولايات المتحدة (حول سوريا) بات اكثر براغماتية". ثمة تفهم (متبادل) باننا قادرون على فعل الكثير اذا وحدنا جهودنا"، مشيدا بالاتفاق الذي تم التوصل اليه الجمعة بين الاميركيين والروس لوقف اطلاق النار في جنوب غرب سوريا.



واعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة توصل روسيا والولايات المتحدة الى مذكرة تفاهم بشأن اقامة منطقة لخفض التصعيد في جنوب غرب سوريا اعتبارا من ظهر الاحد. وقال لافروف إنّ قوات الشرطة العسكرية الروسية ستشرف على وقف النار "بالتنسيق مع الاردنيين والاميركيين".



وحول الاتهامات الاميركية لروسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية في 2016، قال بوتين ان ترامب اقتنع بالنفي الذي قدمه.



وقال بوتين ان ترامب "طرح اسئلة كثيرة" حول ذلك و"ادليت بتوضيحات، وفي اعتقادي انه كان راضيا عن هذه الاجابات وانه وافق عليها".



ولم يدل ترامب بأي تصريح حول لقائه بوتين باستثناء ما اعلنه السبت بان اللقاء كان "رائعا".



وقال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الذي شارك في لقاء الساعتين والربع بين الزعيمين انهما تبادلا حديثا "حازما جدا" حول تدخل روسي مزعوم في الانتخابات الرئاسية الاميركية.



لكن تيلرسون لم يجب على سؤال لدى خروجه من مؤتمر صحافي الجمعة في هامبورغ حول ما اذا كان ترامب اقتنع بالنفي الذي قدمه بوتين.



وقال تيلرسون إن الزعيمين "تواصلا بسرعة كبيرة" وانه كان هناك "تفاعل ايجابي واضح بينهما".



وقال تيلرسون ان الموضوع السوري طغى على اللقاء. وتابع وزير الخارجية الاميركي "قضايا عديدة كانت مطروحة وجرى التطرق لكل شيء تقريبا ولم يرغب اي منهما بالتوقف".

سبأ [09/يوليو/2017]سبأ